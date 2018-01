D3 amateurs: tensions après RJ Wavre-Léopold, notre journaliste pris à partie

À l’issue du match entre le RJ Wavre et le Léopold, Thierry Blindenbergh, le coach woluwéen, et quelques-uns de ses joueurs ont agressé notre correspondant sur place.

Inqualifiable. Honteux. Inacceptable. Voilà quelques adjectifs qui traduisent le comportement de certains joueurs du Léopold et Thierry Blindenbergh, l’entraîneur du club. Ce samedi soir, alors que les Woluwéens ont enregistré une nouvelle défaite en championnat face à Wavre (3-1), et que l’animosité entre les deux clubs était palpable au coup de sifflet final, notre collègue et journaliste a été pris à partie de manière totalement inappropriée. Thierry Blindenbergh a été le premier à se montrer menaçant, verbalement mais aussi physiquement en empoignant notre collègue alors qu’il filmait l’après-match tendu. Le coach du Léopold l’a ensuite menacé afin qu’il efface la vidéo qu’il venait de prendre. Il n’en fallait pas plus pour attirer l’attention de certains joueurs du Léopold qui se sont alors joints à leur entraîneur pour se montrer encore plus menaçants et insistants.

Une atteinte à la liberté de la presse

Ce comportement est bien sûr indigne de joueurs de football et d’un staff sportif. Cela touche non seulement à l’intégrité physique et morale de notre collègue mais aussi à la liberté de la presse. Nous ne pouvons que déplorer une attitude aussi triste que scandaleuse.

Aussi difficile soit la réalité du football, celle qui, en ce moment même, met à mal le club de Woluwé en troisième division amateurs, on ne peut tolérer un comportement aussi honteux. Cette réaction est indigne d’un club comme le Léopold, dégageant une image habituellement familiale et bon enfant. Ce samedi soir, on en était loin. Bien loin. On espère désormais que la direction du club saura se montrer ferme envers ces agissements inacceptables en prenant les sanctions qui s’imposent.