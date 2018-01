Le calvaire de Noémie depuis trois ans: «Ma fille a été violée par son père à 11 ans et souffre aujourd'hui de graves problèmes psychologiques», témoigne sa maman

Noémie a 14 ans et elle est hospitalisée à Van Gogh. Une fois de plus. « Elle souffre de graves problèmes psychologiques. Cela fait 3 ans qu’elle s’automutile avec tout ce qui tombe sous la main. Mais depuis l’automne, depuis qu’elle a dénoncé le viol dont elle a été victime, c’est de pis en pis » s’inquiète Aurélie. L’adolescente est en pleine crise : « C’est difficile à vivre, d’autant que je viens d’apprendre que la plainte avait été classée sans suite, faute d’éléments à charge ».

Aurélie est une maman démolie : « Je vois ma fille qui va de plus en plus mal. Je ne la reconnais plus, elle est devenue violente et agressive… Ce n’est pas la fille que j’ai élevée. Je veux espérer qu’elle remonte la pente. Elle, elle me dit qu’elle n’ira mieux que lorsque son père sera en prison… Cela me fait peur, d’autant que je viens d’apprendre que notre plainte avait été classée sans suite faute d’élément à charge. Mais moi, je la crois, ma fille ».

