Sagan ne sera pas présent lors du week-end d'ouverture de la saison belge

Sagan a démarré sa saison sur une bonne note en enregistrant ce dimanche à Adélaïde son premier succès de 2018 sur la People’s Choice Classic, un critérium de préparation au Tour Down Under qui démarre mardi.

Le champion du monde Peter Sagan fera l’impasse sur le week-end d’ouverture de la saison cycliste belge le 24 et 25 février prochain, a fait savoir son équipe Bora-hansgrohe ce dimanche. Le Slovaque de 27 ans ne sera donc pas au départ du Circuit Het Nieuwsblad (WorldTour) et de Kuurne-Bruxelles-Kuurne (1.HC), course dont il est le vainqueur sortant.

« Les grandes classiques pavées sont notre premier grand objectif », a tout de même précisé le directeur sportif de Bora-hansgrohe Patxi Villa. « Avec trois titres mondiaux consécutifs, il s’est déjà fait une place dans l’histoire. A présent, il veut remporter plus de monuments. »

Le programme de Sagan devrait être dans les grandes lignes identique à celui de l’an dernier. Après Paris-Roubaix, la saison du sprinteur slovaque sera marquée par deux grands rendez-vous : le Tour de France et les championnats du monde.