Eddy Merckx apaise «Bruxelles 2019»

Ce mardi 16 janvier, la Ville de Bruxelles convoque une conférence de presse dans le cadre du Grand Départ de l’édition 2019 du Tour de France. Initialement, le nom d’Eddy Merckx ne figurait pas parmi les intervenants mais le Bruxellois, en froid avec Amaury Sport Organisation depuis son éviction de la co-organisation du Tour d’Oman, a fait un pas de retrait.

« Par respect pour la Ville de Bruxelles et, chez ASO, pour Christian Prudhomme avec lequel j’ai toujours entretenu une relation d’amitié », nous a confié le Bruxellois. « Le reste sera réglé en privé mais je ne peux pas m’exclure d’un événement qui m’est en partie dédié, alors que le Tour fêtera aussi le centenaire du premier maillot jaune. »

Voilà qui apaisera les organisateurs, à tous les échelons, et en particulier le public qui pourra rendre un vibrant hommage, dans un peu plus de 18 mois sur la Grand Place, au plus grand coureur cycliste de tous les temps.