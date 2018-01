Le prince Laurent en visite au salon de l'auto en famille (photos)

Le prince Laurent, la princesse Claire et leurs trois enfants, la princesse Louise, le prince Nicolas et le prince Aymeric, ont passé leur dimanche au salon de l’auto. Au programme de cette sortie en famille, découverte des nouveautés proposées par le salon et test du confort de certaines voitures.

Ils se sont d’ailleurs tous prêtés au jeu des photographes en posant au volant ou guidon de bolides. C’est ainsi que l’on peut voir les princes Nicolas et Aymeric en pilote de Formule 1 ou encore le Prince Laurent et la princesse Claire sur une moto.

©Belga_Handout

