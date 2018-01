L’Institut royal météorologique (IRM) lance une alerte jaune au givre pour les provinces de Liège, Hainaut, Namur, Limbourg et Luxembourg de dimanche 23h à lundi 8h.

« Cette situation peut rendre difficile le déplacement des piétons et des cyclistes. Le trafic routier peut être ralenti et peut même devenir dangereux. Dans ces circonstances, gardez des distances de freinage suffisantes et modérez votre vitesse », met en garde l’IRM.

Dans l’est du pays, il y a localement risque de formation de plaques de givre ou de brouillard givrant.