Maggie De Block l'annonce: plus aucun lot de produits à base de Valproate ne circulera sans pictogramme

Après le 28 mars, plus aucun lot de produits à base de Valproate ne circulera sans pictogramme avertissant des dangers de cette molécule pour les femmes enceintes. C’est Maggie De Block, la ministre de la Santé, qui l’annonce.

« En Belgique, il n’y a qu’un seul médicament contenant de l’acide valproïque qui dispose d’un pictogramme d’avertissement pour les femmes enceintes. Les autres médicaments de la même firme pharmaceutique (Sanofi, NdlR) et les médicaments, génériques ou autres, d’autres firmes ne contiennent pas de pictogramme », se plaint la députée Catherine Fonck (cdH). « Cela donne donc un faux sentiment de sécurité, avec une info disponible pour le seul médicament qui contient un pictogramme. Je plaide donc à nouveau pour qu’on puisse adopter la proposition de loi que j’avais déposée pour obliger au placement d’une accroche visuelle. »

Réponse de la ministre : « Tous les titulaires d’autorisations de mise sur le marché de médicaments à base de Valproate ont reçu une demande de l’Agence fédérale des médicaments pour qu’ils introduisent une notification afin d’insérer le même pictogramme que celui de Sanofi. Toutes les firmes concernées se sont exécutées. Les dernières procédures viennent d’être clôturées par l’Agence ».

Ce qui signifie, qu’en pratique, après le 28 mars, plus aucun lot de produits à base de Valproate ne circulera sans pictogramme. Maggie De Block précise qu’elle a demandé à ses homologues européens de coopérer pour que soient étiquetés les médicaments à base de Valproate et, plus généralement, tous ceux qui sont potentiellement tératogènes. « Pour le moment, seul le Royaume-Uni nous a soutenus. »

Le combat continue

Le commissaire européen compétent a assuré à la ministre qu’il s’occuperait du dossier, mais cela ne rassure pas M me Fonck. « Quelques problèmes subsistent. Tout d’abord, si un médicament générique est créé ou qu’un autre contenant du Valproate provient d’un pays étranger, ils ne sont aucunement tenus d’apposer le pictogramme en question sur la boîte. Je le regrette. »

En outre, constate l’élue cdH, le Valproate n’étant jamais qu’un médicament tératogène parmi d’autres, la question reste entière pour tous les autres. « Dès lors, je continue à plaider pour une avancée sur ces propositions de loi et pour travailler de façon cohérente. »