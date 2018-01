Laetitia Hallyday sort de son silence: elle a fait un discret retour sur Twitter!

Sur son compte Twitter, Laeticia a personnellement « liké » plusieurs messages qui lui étaient destinés. Des messages « d’anonymes », qui envoient à elle et ses filles de l’amour et de la tendresse. Mais aussi le tweet de Lenny Kravitz, qui avait rendu personnellement hommage à la star dans un message très sincère. « Ton amitié, ta douceur et ton soutien sont gravés dans mon cœur », avait écrit Lenny Kravitz. « C’est un honneur de t’avoir connu et d’avoir passé du temps avec toi et ta belle famille. Ton âme, c’est du pur rock’n’roll. Repose en paix. »

Cette capture d’écran prouve le regain d’activité du compte twitter. Inutile de préciser que des milliers de fans attendent désormais un véritable tweet de Laeticia, qu’ils soutiennent tous du fond de leur cœur.

Rappelons que depuis la mort de Johnny Hallyday le 6 décembre dernier, Laeticia tente de rester forte même si cela n’est pas toujours évident. Si elle a craqué dans les rues de Saint-Barthélemy, la veuve du chanteur avait pris la décision de partir à la mi-janvier de l’île où repose le chanteur, et qui lui rappelait tant de souvenirs. Une décision qui s’apparente plus à une obligation puisque, c’est l’administration américaine qui lui mettrait actuellement la pression. Laeticia doit en effet absolument rentrer sur le territoire américain pour se mettre en règle.