G.B.

Couacs à gogo, show hyper-cheap, prestations rocambolesques, danses démodées… Depuis quelques années, Miss Belgique part à la dérive. Et parmi les griefs souvent reprochés à l’encontre de l’organisatrice, Darline Devos, il y a celui d’un concours qui privilégie désormais les candidates néerlandophones. Et il est vrai qu’un rapide tour sur le site officiel prouve que Wallons et Flamands ne sont pas considérés de la même manière…