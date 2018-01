Rédaction en ligne

Ce vendredi, Benjamin Maréchal a provoqué l’émoi et la colère de deux ministres. Pour rappel, l’animateur-star de VivaCité a proposé à ses auditeurs de réagir aux propos de Brigitte Lahaye sur le viol. Un débat qui a choqué de nombreux internautes et qui a provoqué la colère des ministres Jean-Claude Marcourt et Isabelle Simonis. Ce lundi, il annonce en direct qu’il arrête d’animer l’émission