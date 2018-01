L’homme avait été choisi par les parents en 2008 pour retrouver la petite Maddie. Mais ses relations avec la famille McCann se sont rapidement détériorées. Il a tout simplement été accusé d’avoir arnaqué les parents de 300.000£, soit 337.000 €. Reste que sa mort est mystérieuse et que la police a ouvert une enquête. Et que, selon nos confrères du DailyMail, il y avait de nombreuses taches de sang dans la maison. Mais ce détective privé était également célèbre pour ses problèmes de boisson. Et les tâches de sang pourraient être liées à une chute...

Au sujet de l’enquête de Kevin Halligen, Kate McCann, la maman de la petite Maddie, s’était exprimée par le passé : « Nous étions contrariés car, même si du bon travail avait été accompli pour retrouver Madeleine, il semble que l’argent qu’on lui a donné a touché des personnes qui ne le méritaient pas... »