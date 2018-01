Miss Belgique: Zuhal Demir et Bianca Debaets soutiennent Angeline Flor Pua face aux réactions racistes!

Belga

Les secrétaires d’Etat fédérale et bruxelloise à l’Egalité des chances, Zuhal Demir (N-VA) et Bianca Debaets (CD& ; V) ont exprimé lundi leur soutien à Angeline Flor Pua, élue Miss Belgique samedi soir, et au centre d’un certain nombre de commentaires à caractère raciste.