Céline Dion est «dévastée» de décevoir ses fans, elle a dû annuler de nouveaux concerts par ordre de son médecin

« Je suis sincèrement désolée d’annuler un autre concert ce soir, en plus des deux représentations de la semaine dernière. Prendre la décision d’annuler un spectacle est extrêmement difficile, sachant en plus que tant de gens se déplacent et viennent de loin pour me voir à Las Vegas », écrit Céline Dion, emplie d’émotion, sur sa page Facebook officielle. Pourtant Céline ne va pas bien ces jours-ci, et son médecin lui a demandé de récupérer des forces. Depuis le mois de novembre, elle souffre d’une infection à la gorge, qui l’avait déjà obligé à renoncer à se produire sur quelques dates à l’automne.

« Quand je ne vais pas bien, je fais toujours tout ce qui est en mon pouvoir pour monter sur scène. J’ai eu beaucoup de mal à terminer le spectacle d’hier et j’y ai passé mes dernières énergies », poursuit-elle.

« Je suis dévastée de vous décevoir. J’espère que vous pourrez me pardonner », conclut-elle.

Affaiblie psychologiquement

Il y a deux ans presque jour pour jour, Céline Dion perdait l’amour de sa vie, René Angélil. C’est donc une période très difficile moralement pour l’interprète de « Pour que tu m’aimes encore ».