Open d'Australie: exploit de Ruben Bemelmans qui élimine Lucas Pouille

Ruben Bemelmans (ATP 117) a créé l’exploit face au Français Lucas Pouille (ATP 18/N.18) lundi, à Melbourne. Bemelmans s’est imposé en quatre sets, 6-4, 6-4, 6-7 (4/7), 7-6 (8/6) rejoignant ainsi le deuxième tour de l’Open d’Australie pour la première fois de sa carrière. La rencontre a duré 3 heures et 11 minutes.

Bemelmans, trentennaire depuis dimanche, affrontait Pouille, 23 ans, pour la quatrième fois. Le Français avait remporté les deux derniers duels, à l’US Open l’an passé et à Dubaï en 2016. Mais Bemelmans s’était imposé en 2013 au deuxième tour des qualifications de l’Open d’Australie (6-4, 6-1).

Fort de ce bon souvenir, Bemelmans empochait la première manche grâce à un break réussi dans le septième jeu. Dans le deuxième set, il prenait le service de son adversaire pour se porter à 3-2. Notre compatriote a sauvé quatre balles de break, une à 1-2 et trois à 3-2, avant de gagner la manche 6-4.

Bemelmans commençait bien le troisième set, avec un break dans le troisième jeu. Mais Pouille débreakait dans la foulée. A 5-5, Bemelmans manquait trois balles de break, ce qui lui aurait permis de servir pour le match. Le troisième set se jouait au tie-break. Pouille s’offrait la manche 6-7 (4/7).

Dans le quatrième set, Bemelmans sauvait une balle de break dans le premier jeu avant de prendre le service de Pouille dans le suivant. Bemelmans se portait à 4-1 avant de subir la remontée du Français (4-4). Il devait ensuite sauver trois balles de break à 4-4 et autant à 5-5. Encore une fois, le set se prolongeait jusqu’au jeu décisif. Bemelmans y héritait d’une balle de match, qu’il concrétisait tout de suite 7-6 (8/6).

Au tour suivant, Bemelmans retrouvera le Géorgien Nikoloz Basilashvili, 25 ans, 61e joueurs mondial. Basilashvili a battu l’Autrichien Gerald Melzer (ATP 102) 6-3, 6-4, 2-6, 6-3.

Bemelmans et Basilashvili ne se sont jamais rencontrés.

Le bilan belge au terme de cette première journée est donc de trois victoires et une défaite. Avant Bemelmans, Kirsten Flipens (WTA 75) s’est imposée contre l’Américaine Alison Riske (WTA 84), 2-6, 7-6 (8/6) et 6-3, et Elise Mertens (WTA 37) a battu la Slovaque Viktoria Kuzmova (WTA 125) 6-2, 6-1. Alison Van Uytvanck (WTA 77) a elle subi la loi de la Croate Petra Martic (WTA 81), 7-6 (7/5) et 6-3.

Mardi, David Goffin entrera en compétition face à l’Allemand Matthias Bachinger (ATP 182).