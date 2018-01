Disparition inquiétante à Dour: Raphael Maroil va bien

Le Dourois Raphael Maroil, père de quatre enfants, n’avait plus donné signe de vie depuis vendredi 17h. Il ne s’était pas rendu à son travail samedi et ses proches n’avaient reçu aucune nouvelle.

Depuis un coup de téléphone vendredi dernier, vers 17h, le Dourois Raphael Maroil, père de quatre enfants, n’avait plus donné aucun signe de vie. Il ne s’était pas rendu à son travail samedi.

Son neveu, Yanni Maroil, était très inquiet, surtout que l’homme, âgé de 42 ans, est diabétique et devait être soigné. Il avait lancé un avis de recherche sur Facebook, qui a été partagé plus de 2.000 fois. Ce lundi soir, il annonce que Raphael a été retrouvé. Sain et sauf.