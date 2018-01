David Dehenauw annonce l'arrivée d'une «bombe cyclonique» ce jeudi: il faudra s'accrocher!

Comme annoncé ce matin, entre pluie, vent et neige, la semaine risque d’être mouvementée niveau météo. Et selon David Dehenauw, il faudra être particulièrement prudent jeudi, car le vent va souffler !

On le sait, la semaine sera agitée. Il faudra compter sur de la pluie en début de semaine, sur des averses à caractère hivernal pour le week-end et, entre les deux, sur du vent. À en croire David Dehenauw, le présentateur météo de VTM et RTL, nous serons particulièrement secoués dans la journée de jeudi.

Sur Twitter, il a expliqué avoir reçu plusieurs messages d’internautes inquiets : « Je reçois plusieurs questions sur la tempête de jeudi », a-t-il expliqué, avant de décrire à quoi il faudrait s’attendre. « Les rafales de 130-150 km/h sont attendues dans le nord des Pays-Bas/de l’Allemagne, chez nous des rafales comprises entre 90 et 115 km/h et tempête (9 Beaufort) en mer du Nord belge d’après quasiment tous les modèles de prévision ».

Je reçois plusieurs questions sur la tempête de jeudi: les rafales de 130-150 km/h sont attendues dans le N des Pays-Bas/de l’Allemagne, chez nous des rafales comprises entre 90 et 115 km/h et tempête (9 Bft) en Mer du Nord belge d’après quasiment tous les modèles de prévision — David Dehenauw (@DDehenauw) 15 janvier 2018

Pas de doute donc, il faudra s’accrocher. David Dehenauw parle même d’une « bombe cyclonique » en mer du Nord. On parle de « bombe cyclonique » lorsque la pression centrale d’une dépression descend de 24 millibars ou plus en 24 heures. Ce qui sera le cas entre mercredi et jeudi.

Selon plusieurs modèles de prévision: « cyclone à la bombe » en Mer du Nord jeudi (la pression centrale chute d’au moins de 24 hPa par jour, ce serait le cas entre mercredi 12 utc (990 hPa) et jeudi 12 (965)), 11-12 Bft au N des Pays-Bas/la Baie allemande,rafales jusqu’à 160 km/h — David Dehenauw (@DDehenauw) 15 janvier 2018

Tous aux abris.