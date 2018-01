Les suppléments d'honoraires explosent!

Sur base des derniers chiffres disponibles, on observe une augmentation de la facture des patients. La facture moyenne passe de 461 € en 2015 à 478 € en 2016. On constate également que cette augmentation est principalement due à l’augmentation de la facture pour les séjours en chambre particulière. On a ainsi pu mettre évidence que les affiliés de Solidaris hospitalisés en 2016 dans une chambre particulière ont payé 100 millions d’€ en suppléments d’honoraires, c’est au total 20 millions d’ € de plus qu’en 2012.

Les pourcentages de suppléments d’honoraires demandés aux patients sont différents d’une région à l’autre et même d’un hôpital à l’autre au sein d’une même région. Est-il possible dès lors d’établir un palmarès des hôpitaux ayant la politique tarifaire la plus modérée ?

Lorsque l’on se penche sur les suppléments d’honoraires demandés pour des hospitalisations en chambres particulières, de grandes variations sont observées. Ainsi, en Wallonie, cela peut aller de 94% de suppléments d’honoraires en moyenne à 234% en fonction de l’hôpital choisi. Cette différence est due à la liberté de politique tarifaire laissée aux hôpitaux. En cas de choix d’une chambre particulière, chaque hôpital à le droit de fixer ses règles en termes de suppléments de chambre et de suppléments d’honoraires. Si l’hôpital est libre de fixer les suppléments, il a par contre l’obligation de communiquer au futur patient le montant demandé par jour pour les suppléments de chambre ainsi que le pourcentage de supplément maximum qui pourra s’appliquer sur les honoraires des médecins.

Pour éviter les mauvaises surprises, que faut-il savoir avant de se faire admettre à l’hôpital ?

La durée d’une admission à l’hôpital et la nature de l’intervention ont une grande influence sur la facture d’hospitalisation. Mais le montant qui reste à charge va également être fortement influencé par les choix du patient. Parmi ces choix, on retrouvera le choix de l’hôpital et le type de chambre mais aussi le médecin.

Afin d’éviter d’alourdir sa facture, le patient doit donc faire attention aux principes suivants :

a) Choisir d’être admis en chambre commune ou double où aucun supplément d’honoraire ni supplément de chambre ne pourra être facturé ;

b) Demander au médecin des informations sur les frais supplémentaires (suppléments d’honoraires, matériel, …) liés à l’intervention ;

c) Dans la mesure du possible, procéder à une comparaison inter-hospitalière.

Concernant le 3 e principe, Solidaris met à disposition sur son site une application qui permet de comparer la facture moyenne des hôpitaux belges pour 16 des interventions les plus fréquentes. Cette application peut être trouvée sur le site de Solidaris (www.solidaris.be).

Quelles sont, selon vous, les mesures à mettre en place pour éviter certaines dérives ?

Pour garantir la sécurité tarifaire, et informer au mieux le patient, Solidaris propose plusieurs pistes. Premièrement, instaurer un « devis » obligatoire pour les interventions programmées et non-urgentes à l’hôpital. Sur ce point, l’accord récemment conclu entre les mutuelles et les médecins est un pas dans la bonne direction puisqu’il prévoit l’obligation les hôpitaux à donner un estimation préalable du coût de diverses opérations chirurgicales courantes.

Deuxièmement, fixer une limite légale de suppléments d’honoraires en chambre particulière. Solidaris plaide pour que l’on intègre un plafond maximum pour les suppléments d’honoraires en chambre particulière dans la loi sur les hôpitaux.

Enfin, Solidaris plaide également pour que soit instaurée une sécurité tarifaire pour les prestations en ambulatoire (effectuées hors de l’hôpital).

Existe-t-il des recours en cas de facture excessive ?

En cas de constat d’une facturation de suppléments illégaux, le patient peut se tourner vers sa mutualité qui va tenter d’intervenir à l’amiable auprès de l’hôpital. Si ce dernier ne revoit pas sa position, la mutualité peut se charger de l’assigner devant le tribunal. Par contre, s’il s’agit d’une facture « salée » mais non illégale (les montants respectant bien ce qui était annoncé dans la déclaration d’admission), la mutuelle peut essayer de négocier une baisse de la facture mais, en cas de refus, elle ne pourra aller plus loin. -