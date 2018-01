Elle sabote le kayak de son fiancé le regarde se noyer lentement: «J'en avais marre de ses exigences sexuelles»

Angelika Graswald, une Lettonne de 37 ans, a été condamnée pour le meurtre de son fiancé Vincent Viafore, un américain de 46 ans, en 2015. Tous deux étaient partis faire du kayak sur l’Hudson River aux États-Unis. Elle a avoué avoir enlevé le bouchon du kayak de son fiancé car « elle était fatiguée de ses exigences sexuelles », d’après le Daily Mail et le New York Times.

Angelina Graswald, une femme de 37 ans née en Lettonie, a admis avoir tué son fiancé, Vincent Viafore, un américain de 46 ans, en enlevant ses pagaies et en enlevant le bouchon de son kayak alors qu’ils descendaient l’Hudson River, à New York, aux États-Unis, le 19 avril 2015, d’après le Daily Mail. Ce soir-là, vers 19h30, elle appelle à l’aide : « Mon fiancé est tombé dans la rivière », crie-t-elle. Quelques minutes plus tard, il se noie. Les secouristes se précipitent vers elle, pour la sortir de l’eau. Ils cherchent son futur époux, en vain. Le lendemain, le kayak est finalement retrouvé. À l’époque, elle joue très bien la comédie et nie avoir quoi que ce soit à se reprocher.

« Je me sentais piégée dans cette relation »

Les enquêteurs ont commencé à se méfier d’Angelina G. après avoir observé des vidéos postées par cette dernière sur les réseaux sociaux. Sur celles-ci, elle n’avait pas vraiment l’air d’être « en deuil ».Lors d’un interrogatoire de 11 heures, elle a avoué qu’elle était « fatiguée des exigences sexuelles de son fiancé. » Vincent Viafore, la victime a été décrit comme quelqu’un de « dominant », par cette dernière, qui lui demandait sans cesse « des plans à trois », provoquant de nombreuses disputes entre eux. Elle a admis « se sentir piégée dans cette relation » et parfois « avoir souhaité mourir. »

Le 8 novembre, elle a été condamnée à la peine maximale en application dans le Comté d’Orange : 1 an et 4 mois à 4 ans de prison. Elle a été libérée après six semaines car elle avait déjà passé deux ans et demi dans une prison du Comté d’Orange. Elle passera 16 mois sous surveillance dans une maison de transition pour femmes. Un juge pourra décider de l’expulser vers la Lettonie, où elle est née, et qu’elle avait quittée en 2000. La famille de la famille considère que cette condamnation est injuste : « 4 ans pour prendre la vie d’un homme ? Mon fils était quelqu’un de bon, que tout le monde aimait beaucoup. Je ne veux jamais revoir cette femme », a déclaré la maman de la victime à CBS.

