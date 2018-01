Axel Witsel auteur du plus beau but des Diables rouges en 2017 (vidéos)

Ce splendide but, le neuvième d’Axel Witsel pour le compte de l’équipe nationale, a obtenu 3.808 votes, contre 936 pour la frappe surpuissante de Jan Vertonghen en Grèce au mois de septembre et 912 pour le but en pivot inscrit par Romelu Lukaku face à ces mêmes Grecs au Stade Roi Baudoin le 25 mars dernier.

Deux autres buts étaient en lice pour remporter ce vote : la tête de Lukaku face au Japon et la reprise de volée de Thomas Meunier contre Gibraltar.

Il y a quelques semaines, Eden Hazard avait été désigné « Diable de l’année » par les supporters, devançant Kevin De Bruyne et Romelu Lukaku.