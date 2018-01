Open d'Australie: une première journée presque parfaite pour la Belgique

Le bilan belge au terme de cette première journée est de trois victoires et une défaite. Flipkens s’est imposée contre l’Américaine Riske et Mertens a battu la Slovaque Kuzmova.Van Uytvanck a elle subi la loi de la Croate Martic. Chez les hommes, Bemelmans a créé l’exploit face à Pouille.

Avec trois qualifiés pour le deuxième tour, nos joueurs ont porté haut les couleurs de la Belgique sur les courts de Melbourne ce lundi. Et pourtant, la journée avait mal commencé, avec la défaite d’Alison Van Uytvanck face à la Croate Petra Martic. La Brabançonne de 23 ans a perdu la rencontre en deux sets (7-6 (7/5) 6-3) face à une adversaire qu’elle rencontrait pour la première fois sur le circuit.

Kirsten Flipkens (WTA 75) a quant à elle écarté en trois sets l’Américaine Alison Riske (WTA 84). La Campinoise a renversé une situation fortement compromise pour finalement s’imposer sur le score de 2-6 7-6 (8/6) 6-3, lors d’une rencontre brièvement interrompue par la pluie.

« Je suis très heureuse, car je ne savais pas du tout à quoi m’attendre », a-t-elle confié. « À cause de ma blessure à l’épaule, j’avais à peine pu taper la balle. Et vendredi, j’avais encore dû me brosser les dents de la main gauche ! C’était la première fois que je montais sur un court de match et cela s’est mieux passé que prévu. Même après la perte du premier set, je n’ai pas paniqué, car je n’étais pas balayée. Il fallait juste que je prenne mes repères. J’ai trouvé la parade en utilisant plus mon revers slicé dans son coup droit. Et mon service m’a également bien aidée. »

> Son adversaire au deuxième tour : la Slovaque Magdalena Rybarikova, 21e joueuse mondiale.

Elise Mertens s’est baladée face à la Slovaque Viktoria Kuzmova (WTA 125) 6-2 6-1. La N.1 belge a expédié la rencontre en 56 minutes.

« Je suis contente. Je suis arrivée un peu fatiguée, mais la confiance m’a portée », raconta-t-elle. « J’ai assez bien joué. J’ai été agressive, car c’est une jeune qui frappait également fort dans la balle. Les courts sont un peu différents de ceux de Hobart, avec un rebond plus haut. J’avais aussi moins de pression ici. C’était un premier tour. À Hobart, il s’agissait d’une finale. Et une finale, on n’en joue pas tous les jours. J’ai d’ailleurs reçu quelques félicitations, dont celles de David Goffin. Cela fait plaisir. »

> Son adversaire au deuxième tour : l’Australienne Daria Gavrilova, 23e joueuse mondiale (WTA 23/N.23).

Ruben Bemelmans (ATP 117) a créé l’exploit face au Français Lucas Pouille (ATP 18/N.18) lundi, à Melbourne. Bemelmans s’est imposé en quatre sets, 6-4, 6-4, 6-7 (4/7), 7-6 (8/6) rejoignant ainsi le deuxième tour de l’Open d’Australie pour la première fois de sa carrière. La rencontre a duré 3 heures et 11 minutes.

«Oui, je pense qu’il s’agit de la plus belle victoire de ma carrière», a-t-il confié, ravi. « J’avais déjà battu Kyrgios l’an dernier à Anvers, mais il m’avait donné le match à moitié. Ici, j’ai vraiment mérité ma victoire», expliqua-t-il. «En outre, j’y ai mis la manière. J’ai été très solide, j’ai bien servi et bien joué tactiquement. À partir du troisième set, il s’est mis à devenir plus agressif, il s’est plus relâché également, mais j’ai bien tenu. C’était chaud, j’étais un peu nerveux, mais je n’ai pas douté. Sans quoi, je n’aurais jamais réussi à sauver autant de balles de break (12 sur 14, dont 7 sur 8 dans le quatrième set, ndlr). Réussir à battre un Top 20 lors du premier Grand Chelem de l’année, cela fait un bien fou. Cela prouve que je suis sur la bonne voie.»

> Son adversaire au deuxième tour : le Géorgien Nikoloz Basilashvili, 25 ans, 61e joueur mondial.