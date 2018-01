Van der Poel et Cant gagnent à Otegem

Mathieu van der Poel (Corendon-Circus) s’est imposé à Zwevegem au cross d’Otegem, lundi lors de la 6e édition de rendez-vous de cyclocross en Flandre Occidentale. Le Néerlandais, une 4e fois de suite champion des Pays-Bas dimanche, a devancé Wout van Aert de 41 secondes. Il monte ainsi sur la 2e marche du podium pour la 16e fois cette saison au lendemain de son 3e titre de champion de Belgique d’affilée conquis dimanche à Coxyde.

Toon Aerts, 3e, complète le podium. David van der Poel, le frère aîné de Mathieu, a pris la 4e place.

Pour Mathieu van der Poel, il s’agit de la 24e victoire de sa saison et de son 3e succès de suite à Otegem.

Chez les dames, la victoire est revenue à Sanne Cant. La championne du monde, 27 ans, s’est imposée devant la Luxembourgeoise Christine Majerus, victorieuse l’an dernier. Au lendemain de son 9e titre de championne de Belgique d’affilée, Sanne Cant a devancé, comme dimanche à Coxyde, Ellen Van Loy qui termine cette fois 3e. L’Américaine Elle Anderson, 4e et la Britannique Helen Wyman, 5e, complètent le top 5.