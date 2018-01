«Ils se sont quasiment tous arrêtés pour nous porter secours»: le bel élan de solidarité après un crash le long de l'E42 à Héron

Samedi soir , Natacha Haenen (24) a fait un malaise au volant, alors qu’elle circulait sur l’E42 à hauteur de Héron. À son bord : son amie Leyla et ses deux enfants de 3 et 4 ans. Très vite, une solidarité incroyable des autres conducteurs s’est mise en place pour leur venir en aide.

Ce samedi, entre 21h30 et 22 heures, Natacha Haenen, originaire de Welkenraedt, a été victime d’un terrible accident de la route. Alors qu’elle circulait à bord de sa Daewoo Matiz, le long de l’autoroute E42, en direction de Liège, elle a perdu le contrôle de sa voiture à hauteur de Héron, au niveau du viaduc de Lavoir. « J’avais mon amie -originaire de Liège- avec moi, sur le siège passager, et ses deux enfants derrière, âgés de 3 et 4 ans. Je me souviens me réveiller au moment où la voiture s’est immobilisée sur son flanc (droit, NDLR). J’étais paniquée qu’il soit arrivé quelque chose aux petits, que j’entendais pleurer… », explique la jeune femme de 24 ans (photo), qui a été victime d’un malaise alors qu’elle se trouvait au volant de sa voiture.

> Natacha Haenen (photo) nous livre son témoignage sur l’accident.

> « Ils se sont quasiment tous arrêtés pour nous porter secours » : elle souligne un magnifique élan de solidarité.