Réforme des pensions: le ministre Bacquelaine reprend la main sur le dossier de la pension à points

Comme annoncé en matinée, syndicats et patronat ont rendu un avis partagé lundi au comité national des pensions (CNP) au sujet de la pension à points. Le gouvernement prend donc la main sur le dossier et va «tenir compte des différents points de vue exprimés par les partenaires sociaux», réagit le ministre des Pensions, Daniel Bacquelaine.

L’exécutif fédéral avait demandé aux patrons et syndicats leur avis sur son projet de pension à points. Les deux parties ne sont cependant pas parvenues à s’accorder sur un point de vue commun.

Les partenaires sociaux se retrouvent à intervalles réguliers depuis 2015 pour aborder les plans du gouvernement de mettre en place un tel système de pensions. Celui-ci prévoit que chaque personne reçoit un point par année où elle a travaillé. Quelqu’un exerçant par exemple un métier lourd bénéficierait de points supplémentaires. En fin de carrière, les points seraient ensuite rassemblés en un montant de pension. Le ministre compétent Daniel Bacquelaine (MR) entend mettre en place ce dispositif à partir de 2025.

Du côté de la Fédération des entreprises de Belgique (FEB), la nécessité d’une réforme globale des pensions ne fait aucun doute, puisqu’à «politique inchangée», les dépenses en matières de pensions «ne feront que croître». Avec l’augmentation du l’espérance de vie, les coûts du vieillissement augmenteront de 12,8% du PIB d’ici à 2040, soit un coût additionnel de 2,3% du PIB, affirme-t-elle sur base de chiffres du comité d’étude sur le vieillissement. «Cela implique qu’en 15 ans, nous devrons trouver près de 10 milliards d’euros pour financer ces coûts supplémentaires.»

«Le système à points n’est pas un fétiche, ni une fin en soi», affirme cependant Bart Buysse, directeur général. «Ce n’est qu’à l’issue de l’exercice de réforme que nous pourrons examiner quel véhicule convient le mieux en fonction des facilités, de la transparence et des coûts d’implémentation et de transfert.» Pour la FEB, il importe aussi de relever la durée de la carrière ainsi que le taux d’emploi.

Du côté syndical, on déplore que les discussions ne puissent avancer en raison de l’absence «d’un engagement préalabale sur l’avenir du système des pensions» de la part du ministre, une condition pourtant demandée «depuis le début des travaux du CNP». «Les arguments des organisations syndicales vont donc bien au-delà du système de pension à points pour lequel le ministre n’a toujours pas déposé officiellement de projet», indiquent-elles dans un communiqué commun. «En outre, les premières explications et expériences similaires tentent à indiquer qu’il s’agirait d’un système coûteux, inopérant et néfaste pour les travailleurs.»

Seul point d’accord avec la FEB, pour les organisations syndicales, «le débat sur les pensions dépasse largement la forme que doit prendre le système».

«Les organisations syndicales n’ont jamais refusé de discuter de l’avenir des pensions, mais elles ont malheureusement dû constater que les objectifs des interlocuteurs autour de la table étaient trop éloignés pour avancer sereinement vers une amélioration du système», concluent-elles.

Verdict? C’est au ministre des Pensions de reprendre la main sur le dossier. «Nous allons tenir compte des différents points de vue exprimés par les partenaires sociaux au CNP avant d’arrêter, avec les partenaires du gouvernement, les modalités de ce nouveau régime», réagit le ministre MR. «Nous le ferons en concertation avec le Conseil académique qui a défini les principes de la pension à points. Pour rappel, l’entrée en vigueur de la pension à points est prévue pour 2025.»