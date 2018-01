Il gagne 451 millions de dollars à la loterie, à l'âge de 20 ans et sa réaction vaut de l'or!

Shane Missler, 20 ans vit en Floride, aux États-Unis. Il vient de devenir l’heureux gagnant du quatrième plus gros jackpot de l’histoire de Mega Millions : 451 millions de dollars.

Le 5 janvier, la vie de Shane Missler a basculé. Le jeune homme âgé de 20 ans est subitement devenu multimillionnaire. Une nouvelle qui l’a littéralement abasourdi. Il a choisi de le faire savoir à tous ses « amis » Facebook, dans une publication publique. Il écrit « Oh. My. God », avant de révéler le pourquoi de son étonnement. Sa publication lui a valu 3.500 likes ainsi que 3.000 commentaires, dont certains lui font remarquer la naïveté de son post : « Tout le monde a subitement envie d’être son ami juste parce qu’il a gagné de l’argent », écrit Eric K. « Bravo tu as subitement gagné 10.000 nouveaux amis », ajoute un autre internaute.

Le jeune homme est allé chercher son chèque vendredi. Il a opté pour un « paiement en une fois ». Par conséquent, selon les règles de la loterie en Floride, son chèque a été raboté à hauteur de 282 millions d’euros. Shane a déclaré à The Independent qu’il ne dépensera pas sa fortune à tort et à travers. « J’ai seulement vingt ans mais j’espère que je pourrai l’utiliser afin de réaliser mes rêves, d’aider ma famille et de faire le bien dans ce monde », confesse-t-il.

Au cas où cela vous porterait chance, ses chiffres étaient les suivant : 28, 30, 39, 59, 70 ainsi que le 10.