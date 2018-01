Une nouvelle pelouse à Anderlecht: les travaux ont commencé (photos et vidéo)

Le terrain d’Anderlecht était en piteux état depuis quelques mois. Hein Vanhaezebrouck s’en était d’ailleurs plaint. Il a finalement été entendu par sa direction car l’installation de la nouvelle pelouse a commencé ce lundi 15 janvier dans le stade Constant Vanden Stock.

Photos : Germani

Working on our new pitch! #RSCA #COYM pic.twitter.com/brips64SsN