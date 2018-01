Un rat s'est invité dans leur appartement le soir du réveillon: une famille de Jemappes infestée par les rongeurs alors qu'elle habite au sixième étage!

L’hiver, tout le monde aime se mettre au chaud... Les rats aussi ! Un problème difficile à maîtriser dans certains immeubles où ces rongeurs s’invitent dans les appartements en grignotant l’isolation et en grimpant par les gaines techniques. La famille Souris-Hume en a fait l’effrayante expérience à Jemappes.

Benjamin, 9 ans, a eu une belle frousse (photo) en réalisant que le rat piégé dans la cuisine familiale n’était pas mort ! Ce n’était ni le premier ni le dernier... Dans cette tour de logement social de la cité du Coq à Jemappes (Mons) les rats en ont pris à leur aise. Montant des caves par les gaines techniques, ils se jouent des étages. La société Toit & Moi est finalement intervenue dans l’appartement. «Nous avons passé un nouveau marché avec une société qui intervient sur tous les ensembles collectifs, en imposant un objectif de résultats et non plus de moyens», précise le directeur.

> Muriel (photo), jeune mère de famille, nous explique comment elle a découvert l’animal.

> Pierre Claerbout, directeur-gérant de la société Toit & Moi, réagit.