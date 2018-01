Après un différend, un professeur de l'ULB traite son élève de «tête de jihadiste»

Les faits se sont déroulés jeudi dernier, dans l’après-midi, après un examen de 3 e année de médecine de l’ULB. Suite à un différend avec l’un de ses étudiants, le professeur aurait lancé, devant le reste de l’auditoire, « en plus, il avait une tête de djihadiste ». Une remarque qui en a choqué plus d’un. Les conversations sur les groupes Facebook de l’ULB s’enflamment depuis l’incident.

Cet examen de 3 è année de médecine a mal commencé, jeudi dernier, pour cet étudiant qui préfère garder l’anonymat. Son professeur, en charge de l’épreuve lui refuse d’abord l’accès à la salle. « L’étudiant n’avait pas assisté à un nombre de travaux pratiques suffisants, mais il avait apparemment des justifications valables pour ses absences », raconte une étudiante, présente au moment de l’altercation. « Le professeur ne voulait pas prendre sa copie. L’étudiant est parti et c’est là qu’il a dit « en plus il a une tête de djihadiste », indique l’étudiante, qui souligne par ailleurs que l’étudiant en question est d’origine maghrébine et qu’il porte une barbe assez longue.

