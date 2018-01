La présidente de l'Open Vld Gwendolyn Rutten s'offre pour le Nouvel An le Premier ministre Charles Michel et Miss Belgique

Rédaction en ligne

La présidente de l’Open Vld, Gwendolyn Rutten, a rendu hommage lundi soir à l’action du Premier ministre Charles Michel - «l’homme qui prouve qu’en travaillant dur et avec des résultats on surmonte les tracas communautaires» et «le réformateur» - lors de la réception de Nouvel An des libéraux flamands.