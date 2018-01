Il y a tout juste 50 ans éclatait à Louvain le «Walen Buiten»

Le point de départ de la révolte réside dans le plan d’expansion rendu public le 14 janvier 1968 par la Conseil académique francophone de l’université faisant état de nouveaux investissements et confirmant l’unité de l’institution.

Les étudiants flamands manifestent alors en nombre, comme en 1966 lorsque les évêques de Belgique proclament l’unité de l’université de Louvain. La grève et les manifestations durent des semaines, des bagarres ont lieu avec la gendarmerie, les bureaux du rectorat sont incendiés, on vide le contenu des extincteurs dans les auditoires des étudiants francophones, les examens sont suspendus, etc... Et la révolte se répand à d’autres établissements académiques en Flandre.

La colère se calme quelque peu début février 1968 lorsque les évêques reviennent sur leur refus de la scission et après la chute du gouvernement Vanden Boeynants le 7 février sur ce dossier. Le nouveau gouvernement met la scission de l’université en exergue dans son programme. Au cours de la décennie qui suivra, les activités francophones de l’université catholique seront progressivement transférées dans une nouvelle ville baptisée Louvain-la-Neuve. Il est généralement considéré que la scission de l’université de Louvain a accéléré le processus de fédéralisation du pays.