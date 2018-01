Le gérant d'un magasin à Templeuve tabassé et enlevé: ses ravisseurs ne l'ont relaché qu'au bout de deux jours, sérieusement blessé (photo)

Benoît Bensaïd (photo) risque de ne pas participer au salon Batirama de Tournai où il s’est inscrit comme exposant. Son magasin Lyna Cucine, située au 46 de la rue de Roubaix, est fermé depuis mercredi. Et pour cause : le gérant a été victime d’une agression.« Il a de très gros soucis de santé. Vous n’êtes pas près de le revoir », nous a confié un voisin qui préférait ne pas en dire plus, tant l’affaire était grave. La police locale de Templeuve n’a pas été plus prolixe. Son bâtiment jouxte pourtant Lyna Cucine. « Tout ce qu’on peut vous dire, c’est que les jours de la victime ne sont pas en danger », nous a dit le commissaire.

> Selon nos informations, tout a commencé mercredi matin, entre 8h30 et 9h. Deux individus se sont présentés chez lui et l’ont agressé.

> Benoît (ou Bouanar) Bensaïd (photo) est connu à Templeuve mais aussi à Mouscron, où il a aussi tenu un magasin. Il serait toujours hospitalisé