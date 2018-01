Les vœux liégeois d'un MR très déterminé

Après La Louvière et avant St-Vith, la tournée des bons vœux du MR faisait escale lundi soir au Palais des Congrès de Liège. Un événement où il y a traditionnellement beaucoup de monde. Et un peu plus encore en cette année électorale que l’on sait importante pour les libéraux en région liégeoise et dans la Cité ardente elle-même.

Comme annoncé, la CSC et la FGTB -une trentaine de personnes- étaient au rendez-vous « pour faire entendre la voix de tous ceux que le gouvernement de Charles Michel ignore ».

Willy Borsus, ministre-président wallon, était aussi bien là -tout comme Daniel Baquelaine, ministre fédéral et président provincial- et a rappelé la volonté de fusionner les différents TEC du sud du pays et l’instauration d’un service continu. Charles Michel, le premier ministre, a indiqué ne pas avoir de leçon de patriotisme à recevoir de la part d’un « PS qui a laissé le pays bloqué durant 541 jours et a alors fait preuve de bien peu de patriotisme ». Olivier Chastel, le président du parti, a rappelé la création « de 69.000 emplo is » grâce au MR. Tandis que le président des Jeunes MR a souligné que Liège était la plus importante section du mouvement et que lors des prochaines élections 300.000 jeunes voteront pour la première fois, et pèseront lourd.