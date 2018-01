Mons: incident au conseil communal, Ecolo et MR quittent la salle

La séance du conseil communal de Mons s’est terminée plus tôt que prévu ce lundi soir, en raison de plusieurs incidents entre la majorité PS-cdH et l’opposition MR. Ecolo a finalement quitté la salle, suivi un peu plus tard par les libéraux. Le cdH réagit.

Les débats se sont enflammés lorsque le groupe PS a annoncé que les motions du MR ne seraient plus prises en considération.« Nous estimons qu’elles constituent des manœuvres d’obstruction du conseil communal montois », a déclaré Joëlle Kapompolé (PS). De quoi susciter les foudres d’une partie de l’opposition.

En cours de soirée, le groupe cdH a diffusé un communiqué de presse que nous diffusons. Il est signé par l’échevine Savine Moucheron et Yves André, chef de groupe.

« Et les Montois dans tout ça ! Désolant… Le conseil communal de ce lundi n’a malheureusement pas dérogé à ce standard. Depuis 20 mois, c’est à un triste spectacle auquel le public, la presse et les conseillers communaux doivent assister une fois par mois. Malgré les rappels à l’ordre du Collège, les attitudes constructives ou fermes des uns et des autres, l’appel à l’apaisement de notre chef de groupe Yves André : rien n’y a fait, le conseil communal a de nouveau été pris en otage à des fins de stratégie politique malsaine.

Que les choses soient claires, non l’opposition n’est pas limitée dans ses possibilités d’interpeller le collège et ses échevins ! Que ce soit via des interpellations, questions orales ou écrites, des commissions préparatoires au conseil communal abordant chaque point du conseil ont lieu permettant aux différents conseillers d’interroger le Collège. Nous constatons simplement un usage abusif des motions à des fins particratiques et personnelles. C’est un fait, le conseil communal est pris en otage à des fins particratiques et personnelles.

Au cdH, nous regrettons vivement cette attitude qui se fait au détriment des Montois.e.s et qui contribue au bashing permanent de notre si belle Cité.

Il est un moment où le politique doit comprendre que des pratiques dignes d’un ring de boxe n’ont pas leur place dans une assemblée démocratique. À l’image de ce que nous avons vécu. Seule l’amélioration de la qualité et du cadre de vie des citoyens prime !

Dans cette optique, le groupe sera prêt, comme il l’a toujours été par le passé, à soutenir la mise à l’ordre du jour des motions de chaque conseiller communal ainsi qu’à les approuver si celle-ci font avancer la ville. Nous tenions à le rappeler

Pour rappel, notre parti a pris, comme toujours, ses responsabilités et met tout en œuvre au sein de la majorité afin d’atteindre nos objectifs : à nouveau, améliorer la qualité et le cadre de vie des Montoises et des Montois. Qu’on se le dise !

»