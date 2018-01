Open d'Australie: David Goffin se fait très peur mais se qualifie pour le 2e tour

David Goffin ne croyait pas si bien dire : « Défier un joueur issu des qualifs dès le premier tour : ça peut-être un match piège ».

Pendant 1h10 à Melbourne Park, on a eu du mal à reconnaître le finaliste du Masters. Et même s’il avait l’occasion de servir pour le premier set à 5-4, c’est Matthias Bachinger (182 e mondial) qui empochait la première manche au tie-break, de manière assez logique, finalement. C’est l’Allemand, au gros coup droit, qui s’était montré le plus entreprenant durant ce premier set, alors que Goffin avait d’énorme difficulté à régler la mire et à prendre son adversaire de vitesse.

La chaleur, le vent et un court n°3 bondé (d’énormes files tout autour) : les conditions de l’exploit étaient réunies pour l’étonnant Bachinger qui prenait très rapidement le service du n°1 belge pour mener 7-6, 2-1, service à suivre, dans cette rencontre de premier tour qui prenait doucement des allures de surprise.

On pouvait lire sur le visage du Liégeois une vraie frustration car il ne parvenait pas à trouver son tennis. Mais à l’expérience, Goffin parvenait subitement à se remettre dans le match et à enfin trouver le rythme et la précision qui font sa force. Il égalisait à 2-2 pour enlever neuf des dix jeux suivants : la rencontre venait de basculer avec un Bachinger, cette fois, en difficulté. Le score passait à 6-7, 6-3, 4-0… La machine belge était enfin lancée et, finalement, Goffin l’emportait, après un petit coup de chaud, sur un 13 e ace et un score de 6-7 (3), 6-3, 6-2, 6-4 en 2h33.

Jeudi, et alors qu’on annonce la canicule (proche des 40°C), le finaliste du dernier Masters défiera le Français Julien Benneteau (ATP 58) au deuxième tour. L’expérimenté droitier a également eu besoin de 4 sets pour s’extirper du premier tour, face au Japonais Taro Daniel (ATP 96): 6-7 (6/8), 7-6 (7/5), 6-4, 6-1.

Goffin avait battu Benneteau lors du dernier US Open, mais ce dernier avait pris sa revanche, en octobre dernier, lors du Masters 1000 de Paris-Bercy.