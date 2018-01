Météo: du vent, de la pluie et de la neige, rien ne nous sera épargné dans les prochaines heures

Le temps sera variable mardi avec un vent très soutenu et des averses, notamment à caractère hivernal en haute Belgique. Les rafales atteindront jusqu’à 70 km/h et les maxima seront compris entre 2 degrés en Hautes Fagnes et 6 ou 7 degrés en plaine.

En journée, des éclaircies alterneront avec des passages nuageux à l’origine d’averses de pluie en plaine et de neige fondante, voire de neige en Ardenne. Un coup de tonnerre est également possible localement.

Durant la nuit, le temps restera très variable avec des averses de pluie, de grésil ou de neige fondante en plaine. Des averses de neige sont également prévues en Ardenne, avec une accumulation de plus de 10 cm. La neige pourrait parfois tenir au sol à basse altitude. Les minima seront compris entre 0 et -2 degrés sur les hauteurs de l’Ardenne et entre 0 et 4 degrés dans les autres régions.

Mercredi, nous resterons sous l'influence d'air maritime instable d'origine polaire. La nébulosité sera variable avec, en première partie de journée, des averses parfois intenses. Il s'agira d'averses de neige en Ardenne. Ailleurs, les averses seront sous forme de pluie ou de neige (fondante) qui pourrait toutefois temporairement tenir au sol en Basse et Moyenne Belgique. L'après-midi, le risque d'averse diminuera. Les maxima se situeront entre 0 et 7 degrés, sous un vent modéré à assez fort, et à la côte d'abord fort, de secteur ouest.