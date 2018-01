L'Allemand André Greipel remporte la première étape du Tour Down Under (vidéo)

L’Allemand André Greipel a remporté mardi la première étape du Tour Down Under en Australie, grande course de reprise du calendrier WorldTour qui se déroule jusqu’à dimanche.

Au terme de 145 km de course, entre Port Adelaide et Lyndoch, le coureur de la formation belge Lotto Soudal a devancé au sprint le local de l’épreuve, Caleb Ewan (Mitchelton-Scott).

Il s’agit de la 17e victoire d’étape sur le Tour Down Under pour le coureur de 35 ans, qui a également remporté le classement général de l’épreuve en 2008 et 2010.

Le champion du monde slovaque Peter Sagan (Bora-hansgrohe) se glisse sur la troisième marche du podium de l’étape, devant le champion olympique Elia Viviani (Quick-Step). Le premier Belge, sur les 6 qui ont pris le départ de l’étape mardi, est à retrouver en 48e position : Laurens De Vreese, du team Astana.

🌈 GREIPEL WINS 🌈@AndreGreipel takes Stage 1, and that's his 17th win in Australia!!! "He hit it spot on," says Phil Liggett!! Did he ever!#TDU pic.twitter.com/RjOdP5vqlh — Santos Tour Down Under 🐨🚴 (@tourdownunder) 16 janvier 2018

« C’est sympa, d’être de retour ici de cette manière, après quelques années d’absence. Avec la chaleur, la course n’est pas trop stressante. L’équipe a très bien préparé le sprint, même s’il nous manquait un gars », a indiqué Greipel après l’arrivée, évoquant la non-attribution d’un dossard au néo-pro de Lotto Soudal qui devait normalement faire ses débuts sur le Tour Down Under, le jeune Belge Bjorg Lambrecht.

L’étape de mardi a été marquée par la longue échappée de l’Australien Will Clarke, vêtu du maillot rose fluo du Team EF Education First-Drapac p/b Cannondale. D’abord accompagné, puis en solo, il a été repris par le peloton dans les 10 derniers kilomètres. Le sprint de fin d’étape a par ailleurs vu le jeune Norvégien Daniel Hoelgaard, de la FDJ, violemment heurter une barrière à l’approche de l’arrivée.

Mercredi, la 2e étape mènera le peloton d’Unley à Stirling, sur 148,6 km.