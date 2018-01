Mats, 18 ans, s'est suicidé: "Il vivait mal le fait d'être encore appelé «madame»"

Lorsque Mats est né il y a 18 ans, il était une fille et s’appelait Zoé. Mais il y a quelques années, il a voulu changer de sexe. Et en novembre dernier, Zoé est officiellement devenue Mats. Contrairement à ses deux sœurs, Zoé ne s’est jamais sentie bien dans sa peau, et avait donc commencé toutes les démarches pour changer de sexe.

Il y a deux ans, elle était d’ailleurs une des premières à affirmer publiquement qu’elle voulait devenir un homme. Mais elle n’atteindra jamais la toute fin du processus de transformation car, il y a cinq jours, Mats s’est donné la mort, explique le Laatste Nieuws. « Il n’a jamais regretté sa décision », a expliqué sa mère au quotidien flamande. « Il me disait qu’il ne voulait pas être une fille. Je pense que tout cela a duré trop longtemps pour lui. Il disait qu’il n’avait plus la force pour la transformation ». Car depuis quelques mois, et le début des opérations, Mats avait connu des problèmes de santé : « Son rein a commencé à mal fonctionner. Ses jambes lui faisaient mal, sa vue baissait ».

Et la dernière opération était à chaque fois reportée, car le jeune homme était trop faible mentalement : « Il était dans une spirale négative. Il trouvait que ça durait trop longtemps, qu’il s’était déjà assez battu. Et comme il était faible, les médecins reportaient l’opération. Et il vivait mal le fait d’être encore appelé « madame » », a finalement raconté la mère de la victime.