Philippe Poutou: «Ce serait dommage d'aller en prison avant François Fillon»

Philippe Poutou comparaissait ce 15 janvier pour une affaire datant de 2012 (une affaire de dégradation d’un stand).

Son tweet a été lu, relu, partagé. Il se démarquait il est vrai par une punch-line bien sentie, attaque assez directe. : "Comparus à 3 aujourd'hui à la 28ieme chambre correctionnelle du tribunal de Paris pour dégradation du stand Ford lors d'une manifestation en 2012, délibéré le 29 janvier. Accusation sans fondement, on espère la relaxe. Ce serait quand même dommage d'aller en prison avant Fillon."

Comparus à 3 aujourd’hui à la 28ieme chambre correctionnelle du tribunal de Paris pour dégradation du stand Ford lors d’une manifestation en 2012, délibéré le 29 janvier. Accusation sans fondement, on espère la relaxe. Ce serait quand même dommage d’aller en prison avant Fillon. — Philippe Poutou (@PhilippePoutou) 15 janvier 2018

L’ancien premier ministre de Sarkozy est en tout cas une des cibles préférées de Philippe Poutou qui, lors du grand débat télévisé lors des dernières présidentielles, n’avait pas hésité à déclarer : "Fillon, il est en face de moi. Que des histoires ! Plus on fouille, plus on sent la corruption, plus on sent la triche. En plus, c'est des bonhommes qui nous expliquent qu'il faut la rigueur, qu'il faut l'austérité, et eux-mêmes ils piquent dans les caisses publiques, donc il y a quand même un petit problème."