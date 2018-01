L'usage de la vidéo, les droits TV, la Beneleague, le mercato: le football belge prépare sa révolution

On assiste depuis quelque temps, côté néerlandophone, à un lobbying pour un changement de format de la compétition, voire pour la création d’une Beneleague. Quelles sont les perspectives ?

On reparle donc d’une Beneleague, un championnat commun avec les Pays-Bas…

L’idée est surtout portée par Michael Verschueren (Anderlecht) par fidélité filiale, puisque son père, Michel, en parle depuis longtemps (NDLR : à Bruges et à Gand, on trouve que la piste n’est pas inintéressante). Le 21 février, tout sera présenté. La Beneleague sera donc sur la table et j’ai d’ailleurs des contacts avec mon homologue néerlandais, qui est attentif. Et qui, soit dit en passant, est intéressé par notre formule des playoffs et par la qualité de notre formation… L’idée, à terme, c’est d’unir deux championnats comparables pour être plus fort si, comme ça se dit, une compétition européenne regroupant les plus grands clubs, devait voir le jour en 2024. C’est un risque dont on doit tenir compte. D’un autre côté, les clubs francophones ne seraient sans doute pas chauds. Et les « petits », qui ne seraient pas dans le premier panier, joueraient plus souvent contre NEC ou Nac que face à l’Ajax ou Feyenoord, et rencontreraient moins souvent Anderlecht et Bruges, auraient aussi des réticences… Mais je dois écouter tout le monde. Maintenant, on n’est pas non plus obligé de changer de formule. Mais je ne veux fermer aucune porte.