Conflit à l'hôpital de la Citadelle de Liège: cinq services ont débrayé ce matin

Les services concernés par cet arrêt de travail jusqu’à la fin de la journée sont le bloc opératoire, la coronarographie, la stérilisation, l’imagerie médicale et les laboratoires. Le personnel mènera aussi un jour de grève le 25 janvier prochain, date à laquelle les négociations entre la direction et le front commun syndical doivent reprendre, uniquement sur le volet de la prime de 11 % pour les prestations inconfortables alors que les syndicats veulent aussi discuter de la suppression de 35 équivalents temps plein (moins les 16 ETP du CIMC qui seront repris en juillet par ISOcL) et de la diminution de la partie variable de la prime de fin d’année.

Le personnel s’est ensuite rassemblé dans le grand hall d’entrée du CHR de la Citadelle à Liège.