Cinq ans requis contre la Montoise Molly B., pour faits de terrorisme

L’enquête a débuté en 2013 lorsqu’un profil Facebook suspect a pu être relié à la prévenue. Sur sa page figuraient notamment des photos d’une ceinture d’explosifs et du commissariat de Wevelgem.

Il est rapidement apparu que la jeune Montoise participait à onze discussions au sein desquelles le terrorisme était évoqué. Pour le procureur, il ressortait clairement des conversations qu’elle soutenait l’État islamique.

La prévenue a, entre autres, été en contact avec une femme impliquée dans une attaque manquée à Notre-Dame de Paris.

Elle s’était aussi inventé un compagnon tué au combat et avait indiqué à un jeune homme de 18 ans qu’elle était avide de revanche. Cet individu a été appréhendé en février 2017 alors qu’il planifiait un attentat à Lille.

Enfin, l’enquête a encore montré qu’elle était en contact avec des djihadistes dans les zones de combats et qu’elle donnait des conseils sur l’itinéraire à emprunter pour les rejoindre.

L’expert a souligné devant le tribunal correctionnel de Bruges à quel point Molly B. était manipulatrice, a rappelé le procureur. « Elle est dangereuse », a-t-il martelé en requérant une peine de 37 mois ferme, et de cinq ans si des conditions étaient accordées.

La défense a elle insisté sur la jeunesse difficile et la faible personnalité de la prévenue, qui est tombée dans la prostitution et qui n’aurait jamais eu d’intention concrète. « Elle voulait se rendre intéressante sur les réseaux sociaux et disait donc aux gens ce qu’ils voulaient entendre », a nuancé M e Simaey.

« J’ai dit des choses inacceptables. Je réalise maintenant que ces personnes ne sont que des prêcheurs de haine », a déclaré la jeune femme, qui se trouve en détention préventive depuis le 9 mars. Elle dit avoir pris conscience de ses actes et avoir notamment informé son conseiller en déradicalisation après avoir reconnu, dans un reportage, un djihadiste parmi des réfugiés à Lesbos, en Grèce.

Jugement le 19 février.