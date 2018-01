L'Angleterre sous le choc: Poppi, 13 mois, a été violée par son père juste avant sa mort

Un tribunal britannique a conclu, ce lundi, que Paul Worthington avait agressé sexuellement sa fille de 13 mois quelques instants avant sa mort. L’enfant avait perdu la vie des suites d’une « mort inexpliquée » dans la nuit du 12 au 13 décembre 2012.

C’est du moins ce qu’avait conclu l’enquête dans un premier temps. Poppi avait été emmenée dans un état grave à l’hôpital et était décédée dans la foulée. À l’époque, le père de l’enfant avait alors été arrêté et interrogé, soupçonné d’avoir violenté l’enfant. Des faits que l’homme avait niés et l’enquête avait conclu à une « mort inexpliquée ».

Sous la pression des médias, l’enquête a finalement été rouverte il y a quelques mois. Et les nouvelles conclusions affirment que Poppi est morte par asphyxie, mais des doutes subsistent sur les circonstances réelles du décès. Et le juge a abandonné les poursuites pour meurtre ou assassinat contre le père. S’il semble avéré que le père a violé sa fille peu avant sa mort, ce n’est pas la pénétration qui aurait provoqué le drame.

Poppi souffrait de problèmes respiratoires, et c’est notamment pour cela que, suite à une crise ce soir-là, son père l’aurait prise dans son lit avec elle. La mère de la fillette, qui dormait à l’étage, a été réveillée par les cris de sa fille. Depuis plus de cinq ans, elle se bat désormais pour que la vérité éclate. Mais face au manque de preuve, le père ne pas être poursuivi.