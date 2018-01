Elections communales 2018: le Mouvement Démocrate Citoyen de Bernard Wesphael s'associe à Ecolo à Awans

Le Mouvement Démocrate Citoyen, créé par l’ancien député wallon Bernard Wesphael, s’associe à la section locale Ecolo à Awans en vue d’établir une liste commune pour les élections communales d’octobre 2018, ont confirmé mardi Bernard Wesphael et Fabian Doyen, co-président de la locale Ecolo d’Awans.

«Depuis février 2016, la section locale Ecolo d’Awans travaille à une Alliance citoyenne locale afin qu’Awans devienne une commune pilote de l’arrondissement en termes de développement durable, social, écologique et de démocratie directe. M. Bernard Wesphael nous conforte par ses compétences, son expérience et sa pugnacité», précisent Fabian Doyen et Jean-Marie Lefèvre, conseiller communal Ecolo, insistant sur les «soubresauts politiques, aussi nombreux qu’improductifs, que connaît la commune d’Awans».

Le projet sera présenté jeudi et sera appelé à évoluer avec les citoyens qui rejoindront la démarche. «Une ancienne candidate MR, qui défend depuis des années les circuits courts, a déjà fait le pas», soulignent-ils.

Le nom sous lequel la liste sera soumise aux suffrages reste à définir.

Cofondateur d’Ecolo dont il a été longtemps député, Bernard Wesphael avait quitté sa formation en 2012 à la suite d’une série de désaccords et après que les députés lui eurent préféré Patrick Dupriez comme chef de groupe au parlement de Wallonie. Fondateur du Mouvement de gauche, il évolue aujourd’hui au sein du Mouvement Démocrate Citoyen.

Bernard Wesphael a été acquitté en 2016 de l’assassinat de son épouse Véronique Pirotton à l’issue d’un procès d’assises largement médiatisé.