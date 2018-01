Impressionnant: un pompier rattrape au vol un enfant tombé du troisième étage d'un immeuble lors d'un incendie (vidéo)

La vidéo est filmée par la caméra d’un casque de pompiers. Des pompiers en Géorgie sont appelés sur les lieux d’un incendie à l’intérieur d’un appartement. Au pied de l’immeuble, deux échelles. Sur l’une d’entre elles, un des parents porte son enfant. Soudainement, assailli par les flammes, il lance l’enfant dans le vide. Le Capitaine Scott repère directement la chute et le rattrape au vol. Une situation « qui n’arrive pas souvent », avoue le pompier Crump à ABC. « Les parents nous ont fait assez confiance pour lancer leur enfant dans les bras du pompier, qui a réussi à l’intercepter », conclut-il.

Extraordinary moment as a firefighter catches a young child thrown from the third-story balcony of a burning building. Twelve people in all were saved from the fire. https://t.co/5mILemzdHw pic.twitter.com/VNMMQdIxsR