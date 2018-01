« Les ouvriers étaient occupés à boucher des trous sur la voirie le long des lignes de chemin de fer. Le camion était en partie sur les rails et les hommes n’ont pas entendu les signalements sonores et lumineux, ainsi que les descentes de barrière, notamment suite à la présence des bruits de camion et de la benne », a expliqué le bourgmestre de Berloz, Joseph Dedry.

Fort heureusement, aucun blessé n’est à déplorer, alors que les photos parlent d’elles-mêmes… Le crash a été d’une incroyable violence ! Le chauffeur du camion, qui était présent dans le véhicule, a visiblement eu le temps de s’extirper de l’habitacle, toujours selon le mayeur.

> Les photos impressionnantes de l’accident.

Le chauffeur du train (qui était vide de tout passager) n’a quant à lui aucune blessure également.

La circulation est pour l’instant interrompue entre Landen et Waremme. Les pompiers de Hesbaye sont descendus sur place, en attendant notamment l’arrivée d’Infrabel. Évitez donc ce secteur pour l’instant.