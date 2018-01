NHK, la TV japonaise, a demandé à la population de se mettre à l'abri suite au tir d'un missile nord-coréen: c'était une erreur!

Panique au Japon. La télévision japonaise NHK a annoncé dans une notification qu’un missile nord-coréen venait d’être lancé et que la population devait se mettre à l’abri

Au Japon, on se prépare au pire. Et des dispositifs ont été mis en place pour prévenir la population en cas de tir de missile nord-coréen. Problème : NHK, la télévision nationale, a annoncé un tir de missile et lança une alerte. La notification envoyée sur les smartphones était claire : « La Corée du Nord aurait lancé un missile. Mettez-vous à l’abri à l’intérieur des bâtiments ou dans des lieux souterrains. »

NHK a rapidement dû s’excuser quelques minutes plus tard. « L’alerte info lancée plus tôt concernant un missile nord-coréen était une erreur. Aucune alerte n’a été lancée par l e gouvernement ».

Une alerte qui survient quelques jours après celle envoyée, samedi, par erreur aux habitants d’Hawaï pour les prévenir de l’arrivée imminente d’un missile balistique, une menace qui avait également été démentie par les autorités de l’archipel mais qui a semé le trouble et la confusion sur place.