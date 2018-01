Tensions au conseil communal de Mons: le message ferme du PS au MR

Après le conseil communal houleux de ce lundi soir, les groupes PS et MR réagissent chacun dans un communiqué de presse que nous publions intégralement. Rappelons que la majorité PS-cdH a décidé lors de cette séance de ne plus prendre en compte les motions du groupe MR.

Le texte du PS, signé par Joëlle Kapompolé, cheffe de groupe :

« Le Groupe PS du Conseil communal de Mons tient à déplorer les incidents qui ont émaillé le Conseil de ce 15 janvier. Depuis que le MR a rejoint les rangs de l’opposition, les Conseils communaux sont devenus des arènes d’invectives et d’agressivité d'un niveau jamais vu en Wallonie. De plus, les Conseils qui débutent à 18h se poursuivent de manière quasi systématique jusqu’au milieu de la nuit, en raison d'une volonté systématique d'obstruction de la part du MR.

La dernière séance s’est par exemple terminée à presque 4 heures du matin. À lui seul, un membre du groupe MR monopolise de 30 à 40% du temps de parole du Conseil qui compte 45 membres! Cette attitude, qui a gagné en intensité depuis la diffusion des Conseils sur Facebook, se traduit par une recherche systématique par le MR de la polémique, la tenue de propos agressifs et outranciers à l'égard d'autres membres du Conseil, qu'ils soient issus de la majorité ou de l'opposition.

Ce comportement altère la qualité du travail que méritent toutes les Montoises et tous les Montois. Quand les Conseils se terminent régulièrement au milieu de la nuit, la démocratie est bafouée car ni la presse, ni les citoyens, ni même certains conseillers communaux (comme l'ont d'ailleurs souligné des élus Ecolo ce lundi soir) n'ont la possibilité de rester aussi tardivement.

La majorité PS-CDh de la ville a donc décidé ce soir de dire stop à la politique d'obstruction agressive du MR. Elle a pourtant toujours été exemplaire à l'égard du travail de l'opposition jusqu'à présent, en cherchant le consensus le plus souvent possible, en lui laissant systématiquement le dernier mot dans les débats ou encore en acceptant l'inscription de points supplémentaires à l'ordre du jour.

Mais l'utilisation abusive de ces facultés par le MR a conduit la majorité montoise à appliquer désormais strictement les textes légaux et règlementaires relatifs au fonctionnement des Conseils communaux. La majorité a ainsi voulu lancer un message clair au MR: si ce parti abuse de la bonne volonté du Collège, celui-ci se réserve désormais le droit d'appliquer strictement la loi, ni plus, ni moins.

C'est la raison pour laquelle la majorité a refusé d’inscrire à l’ordre du jour les motions déposées par le MR ce lundi soir. Alors qu'on pouvait raisonnablement espérer que le MR comprenne la nécessité de retrouver des débats sereins, celui-ci a déclenché des altercations bruyantes et nerveuses, donnant une fois de plus une image dégradée et regrettable du débat politique montois.

Le Groupe PS n’accepte pas que les Montoises et les Montois ne puissent bénéficier de débats sereins au Conseil communal. Certes, l’opposition a ses droits, au demeurant pleinement respectés, mais la majorité est en droit d’exiger des débats dignes et respectueux.

Dans un esprit d’apaisement, le Bourgmestre Elio Di Rupo a proposé de rencontrer tous les chefs de groupe le 6 février dans l’espoir qu’un minimum de règles de respect mutuel puissent être acceptées pour que le Conseil communal redevienne un lieu de débats démocratiques compréhensibles par les citoyens et utiles à la Ville de Mons. »

Le texte du MR, signé par Georges-Louis-Bouchez, chef de groupe :

« C'est beaucoup de tristesse que je ressens ce soir après le rejet de l'intégralité des motions du groupe MR lors du conseil communal de la Ville de Mons. De la tristesse pour les montoises et les montois qui attendaient nos interventions au sujet de la CALVA de Spiennes, des modifications du sens de circulation dans la rue Pierre Dewit à Havré ou encore pour les habitants de Nimy en attente d'un mur anti bruit sur l'autoroute, promis depuis 15 ans sans oublier notre devoir de sauver l'emploi à la bibliothèque des comtes de Hainaut. Que devrais je dire par ailleurs de l'urgence pour le passage du centre qui était aussi à notre programme ? Ces points étaient tous d'intérêt communal, il s'agissait de faire notre devoir.

Je voudrais leur présenter des excuses car certains, au nom d'intérêts politiciens et partisans, ont refusé d'analyser ces textes car ils étaient portés par le MR. La politique doit nous amener à servir les autres et non à s'en servir à des fins de carrière. Toutes ces motions sont le fruit de rencontres citoyennes et le respect que l'on doit à ces citoyens aurait dû amener le conseil à les étudier. Le Bourgmestre a refusé car il ne veut pas que les conseillers fassent des propositions: "vous ne dirigez pas la Ville" a t'il lancé.

La majorité socialiste refuse que nous débattions propositions contre propositions et préfère nous enfermer dans des caricatures mais le refus de nous laisser présenter des projets concrets dans l'intérêt du citoyen est la forme ultime de la chape de plomb qui règne sur cette Ville. Rien ne peut venir en dehors de ce PS qui se croit surpuissant. Il est temps de rendre Mons aux montois !

Pour conclure, je souhaite saluer l'élégance du groupe ECOLO qui a fait preuve de la plus parfaite objectivité et qui est intervenu sans intérêt partisan afin de préserver ce qu'il reste de démocratie au sein du conseil communal de Mons. Mais aussi remercier mon groupe qui a fait preuve de la plus parfaite solidarité et solidité et en particulier mon ami Richard Miller qui n'a pas hésité à réagir aux nouvelles insultes personnelles que le Bourgmestre a lancé à mon égard. Je n'y répondrai pas car le débat politique doit être au dessus de ces considérations. Je veux juste que mon groupe puisse formuler des propositions pour notre Ville et ses habitants. C'est notre seul souhait et il devrait être naturel dans une démocratie normale... »