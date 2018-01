Elle buvait trop de boissons énergétiques: Cassandra, 17 ans, a été hospitalisée pour des problèmes cardiaques!

Lorsqu’elle avait 17 ans, Cassandra Hulleman a été hospitalisée pour arythmie cardiaque. La jeune fille sentait mal, souffrant de maux de tête et ressentant de fortes palpitations cardiaques. La cause de ces maux ? Les six canettes de boissons énergétiques qu’elle buvait chaque jour !

Cassandra, une jeune femme originaire d’Alemlo, au Pays-Bas, avait pris une bien mauvaise habitude. Durant les pauses et après l’école, elle se rendait régulièrement avec ses camarades de classe pour acheter des boissons énergétiques. Elle a commencé par boire une à deux canettes par jour, lorsqu’elle n’avait que 13 ans. Et rapidement, Cassandra est montée à un rythme fou : cinq à six canettes par jour. Jusqu’au jour où elle se sentit mal. À 17 ans, Cassandra souffrait de douloureux maux de tête. « Et lorsque je plaçais la main sur mon cœur, je sentais qu’il battait très fort », explique la jeune fille à nos confrères d’Algemeen Dagblad, qui révèlent l’information.

Son médecin généraliste n’a pas directement trouvé la cause de ces mystérieux maux. Mais il envoya directement Cassandra à l’hôpital pour faire des examens plus approfondis. Hélas, les médecins n’ont pas trouvé non plus trouvé tout de suite la cause de ces douleurs… « Ma maman disait que je devais arrêter les boissons énergisantes », explique la jeune fille. « Lorsque je suis tombée enceinte, c’était le bon moment pour le faire. Et d’un coup, les symptômes ont disparu. »

Aux Pays-Bas, les pédiatres plaident pour que l’on interdise les boissons énergétiques aux moins de 18 ans. Ils voient trop souvent des adolescents souffrants d’agitation, de fatigues ou encore d’arythmie cardiaque.

Aujourd’hui, Cassandra soutient l’appel de ces pédiatres. Elle est désormais la maman d’une fille de 4 ans et attend des jumeaux. « Quand je me promène dans les supermarchés et que je vois que des jeunes qui achètent des canettes par palette entière, je me demande ce qu’ils font ! Et pourtant, j’ai fait exactement la même chose ! »