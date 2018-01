L’ancien coureur cycliste allemand de Cologne Karl-Heinz Kunde, professionnel de 1962 à 1973, est décédé quelques jours après avoir fêté son 80e anniversaire le 6 janvier, a annoncé mardi la fédération allemande de cyclisme (BDR). Il avait porté le maillot jaune du Tour de France pendant cinq jours en 1966, avant de finir 9e et 1er allemand à Paris. Il a participé cinq fois à la Grande Boucle.

Petit gabarit d’1m59 mais excellent grimpeur, Kunde avait pris la 5e place du mondial sur route de 1965 remporté par l’Anglais Tom Simpson devant l’Allemand Rudi Altig, le Belge Roger Swerts et le Néerlandais Peter Post à Lasarte-Oria en Espagne.

Kunde était 2e la même année du Dauphiné Libéré derrière les deux grands rivaux français Jacques Anquetil et Raymond Poulidor.

Le vice-président de la BDR Marcel Wüst, un de ses concitoyens de Cologne, s’est montré fort affecté par ce décès. « On a souvent roulé ensemble et je peux vous dire qu’il avait encore une très bonne condition physique et un sacré coup de pédale », témoigne-t-il. « C’était un véritable sportif dans l’âme. Je le regretterai beaucoup… »