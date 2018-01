Une jeune Italienne de 18 ans a mis sa virginité aux enchères: elle dit avoir reçu une offre à 1 million d'euros

L'Italienne espère également déménager au Royaume-Uni, acheter une maison à ses parents et aider sa sœur avec de l'argent supplémentaire, explique The Sun.

« J'ai décidé à 16 ans que ma virginité était précieuse », continue-t-elle. « J'étais auparavant dans une relation avec un homme beaucoup plus âgé que moi, mais j'ai décidé de ne perdre ma virginité qu'avec l'homme que j'aime et l'homme que je veux épouser dans le futur. Je suis tombée sur des publicités et j'ai découvert qu'il y avait des filles qui avaient fait cela pour près de 3,5 millions d’euros alors j'ai décidé que je ferais la même chose à 18 ans ».

La demoiselle a révélé qu'elle n’a pas parlé de cette vente aux enchères à ses parents car elle a peur que la révélation ne les "détruise".

