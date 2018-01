La circulation ferroviaire perturbée jusque mercredi matin entre Landen et Waremme

En raison d’une coupure d’électricité effectuée par Infrabel pour faciliter les travaux d’évacuation des voies, la circulation ferroviaire est totalement interrompue entre Landen et Waremme, pour une durée indéterminée. Des navettes de bus ont été mises en place entre Landen et Waremme, ainsi que des navettes de train entre Waremme et Ans.

«Nous conseillons aux voyageurs de Bruxelles et de Louvain en direction de Waremme et plus loin de voyager jusqu’à Ans où ils pourront utiliser les trains supplémentaires entre Ans et Waremme ou le train L entre Liège-Guillemins et Waremme», indique la SNCB sur son site internet.

Les trains IC Courtrai-Welkenraedt et Ostende-Eupen s’arrêteront exceptionnellement, dans les deux sens, en gare d’Ans. Les trains IC Quiévrain-Liège-Guillemins ne circulent pas, dans les deux sens, entre Landen et Liège-Guillemins. Le train L Waremme-Liège-Guillemins circule normalement.

Afin d’extraire le camion accidenté de la voie, Infrabel a dû faire venir deux grues sur rail utilisées sur un chantier à Cheratte. «Nous travaillerons durant toute la nuit au déblaiement et aux réparations et espérons ainsi pouvoir rouvrir les voies mercredi matin», explique un porte-parole du gestionnaire du réseau. Selon les premières constatations des techniciens, l’automotrice du train accidenté est définitivement hors-service et les voies ferrées n’auraient a priori pas subi de dégâts trop importants.